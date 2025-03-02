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動力 風扇出貨轉強

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）受惠輝達（NVIDIA）新款顯示卡RTX 50系列上市，近期出貨動能逐步轉強，高階風扇訂單能見度也較先前明朗，市場看好，動力今年營運有望更勝去年。

動力今年元月營收1.35億元，為四個月來高點，月增37%，年減1.1%，反映中高階散熱風扇備貨力道增強，為營運挹注良好的動能。

動力指出，隨著輝達、超微陸續推出新顯卡，帶來更高記憶體頻寬、高效能運算、畫質優化等應用體驗，進一步創造電競PC、AI PC技術革新，加上今年即將有多款3A級遊戲大作推出，以及Windows 10將於2025年10月14日停止支援等，均助力PC整體市場迎來換機潮商機，重返成長軌道。

動力指出，該公司積極與客戶開發應用RTX 5060、RTX5070中階顯卡新品風扇產品開案，期待市場消費主流的中階顯卡相關新品上市，創造未來更為明顯接單挹注。

輝達 電競 顯示卡

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