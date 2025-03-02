耀登 三事業拚大成長

射頻元件暨天線廠耀登（3138）旗下客製化天線、量測設備、測試認證等三大事業，今年有望同步成長，力拚全年營運更勝去年。

耀登射頻天線產品今年大有斬獲，不僅有新客戶加入，既有客戶供貨比重也持續擴大，推升射頻天線業務整體表現有望較去年顯著成長。

量測設備方面，耀登為陸系品牌手機檢測設備獨家代理商，如手機電磁波檢測儀器，市占率約九成。市場預期，2025年手機市場復甦將帶動相關設備出貨動能轉強；測試驗證方面，隨著歐美網通市場對資安意識抬頭，也將有助於量測設備業務成長。

法人預估，耀登本季各項業務將溫和成長，單季營收將達4.7億元，季增4.9%，年增28.5%，每股純益估1.2元；2025年整體營收看增15.2%，來到19.7億元，每股純益上看5.35元，大賺逾半個股本。

耀登成立於1981年，於2020年轉上市，主要從事射頻天線系統開發、設計、製造、量測設備銷售及技術支援服務、電子產品測試服務與綠能顧問與認證服務。

耀登近期也跨入衛星通訊市場，日前宣布與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，成為該公司在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴，藉此搶攻衛星通訊商機。

據悉，耀登透過此次合作，將正式推出QuadSAT的無人機RF量測與衛星模擬服務，為區域內衛星通信產業提供高效、精準的測試方案，協助企業應對技術挑戰，推動產業升級。

耀登指出，QuadSAT的無人機測試技術結合射頻有效載荷、自動化測試軟體與最先進的無人機系統，能在現場執行天線輻射測試、校準及軌道模擬等任務，有效降低傳統測試設備的成本與時間耗費。

QuadSAT無人機RF量測的整體應用服務將於2025年起陸續在台灣及越南及菲律賓市場推出，耀登提供從技術諮詢、現場測試到結果分析的一站式服務，協助企業快速完成測試流程，提升產業效率與競爭力，將推動區域內衛星通信鏈全面性產業升級。