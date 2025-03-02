電信三雄 強攻帳單代收

電信帳單代收成為熱門支付工具，電信三雄中華電信（2412）、台灣大及遠傳積極搶進，代收範圍也擴大至遊戲、影音、購物停車費，連線上點光明燈都可以電信帳單代收。

電信三雄每月都各有百萬用戶使用電信帳單代收，中華電信及遠傳於春節時間帳單代收金額也年增三成，創歷史新高。

電信業積極發展加值服務，除電話、上網服務，更要包辦用戶的食衣住行育樂，電信帳單代收就是近年蓬勃發展的業務。

消費者過去消費支付方式包含現金、信用卡、行動支付等多元方法，電信帳單代收是消費者在消費過程中不需要額外輸入信用卡信息或負擔手續費用，1分鐘就可快速完成付款，費用直接整合至次月的電信帳單中，交易快速、安全又便利。

近年電信帳單代收持續擴大，過往以停車費代繳為主，近年涵蓋影音娛樂、線上祈福點燈、線上購物、Microsoft Store、Google Play、Apple App Store，並可代繳Netflix、Spotify等OTT服務，近年台灣宮廟推出線上點祈福燈服務，電信帳單也可代繳。

中華電信表示，帳單代收服務每月使用客戶數逾百萬，今年春節期間營業額較去年同期成長超過三成。

台灣大指出，旗下「大哥付 隨帳收」電信帳單代收服務涵蓋範圍包含遊戲娛樂、momo購物、Netflix影音串流訂閱、線上點燈及停車費繳交等日常需求，玩家可在PlayStation Store購買多款熱門遊戲，或於Google Play、Apple Store雙平台上消費，電信帳單代收與每月電信帳單合併，提供一站式的帳單管理與便利金流整合服務，至今每月超過百萬用戶使用。

遠傳表示，電信帳單代收服務涵蓋影音娛樂、線上祈福點燈、停車費等應用。今年春節期間，遠傳用戶透過帳單代收的交易金額較去年同期成長三成，創下歷史新高。