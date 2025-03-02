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台積電ADR累計跌逾7% 法人：不利台股表現

中央社／ 台北2日電
台積電。路透
台積電。路透

台股上週下挫677.07點，收在23053.18點，失守季線23116點關卡。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）27日和28日累計下挫逾7%，恐不利台股表現，指數將面臨23000點關卡保衛戰，甚至不排除可能回測半年線22845點。

永豐證券投顧指出，台股加權指數在22500至23650點箱型整理，類股輪動快速，電子族群因美國可能進一步收緊對中國半導體出口限制影響下挫，資金移轉至傳統類股，在市場預期俄烏戰事有望落幕，鋼鐵、水泥等重建概念股獲得資金青睞。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈說，近期美國關稅議題持續干擾股市，包括美國計劃再度祭出對中國半導體出口的限制，以及3月將對加拿大和墨西哥課徵關稅，再度成為市場的不確定因子。

杜欣霈表示，國際局勢變化牽動投資情緒，投資人應持續追蹤AI指標股對於開源模型對產業的影響性，以及美國總統川普針對各國課徵關稅的後續細節。

永豐證券投顧指出，世界行動通訊大會（MWC）將於3月3日至3月6日舉行，隨著人工智慧（AI）將普遍應用於手機及邊緣AI，邊緣運算和機器人等相關概念股表現值得留意。

台股 美國 關稅

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