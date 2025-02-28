大聯大財報／去年EPS 4.07元 估今年首季0.92元至0.97元

大聯大（3702）28日公告，去年每股稅後純益（EPS）為4.07元，估今年首季營收季減少9.3%至13.6%，並估計單季EPS為0.92元至0.97元。

大聯大今日公告，2024年第4季營收達2,316億7佰萬元，營業淨利為38億6仟9佰萬元，年增26.5%及28%，稅後淨利為16億2仟2佰萬元；EPS為0.96元。

大聯大提到，2024全年營收達8,805億5仟2佰萬元，營業淨利為147億1佰萬元，年增31.1%及41.4%，稅後淨利為72億4仟5佰萬元；EPS為4.07元。

大聯大提到，2024年第四季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital ROWC)分別為7.8%及8.4%。上述營收成長受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB、安卓手機等電子零組件需求增加致出貨暢旺。

展望2025年第一季，大聯大提到，若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，預估營業收入為2,000億至2,100億，預估毛利率介於3.6%~3.8%，預估營業利潤率則在1.7%~1.9%，預估稅後淨利為15億4仟1佰萬元至16億3仟4佰萬元，預估EPS為0.92元至0.97元。