中華電邀大廠 談衛星合作

國際衛星大咖齊聚MWC，中華電信（2412）董事長簡志誠將與國際主要衛星業者Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜Kuiper、SES等廠商談合作。中華電信啟動衛星策略三部曲，包括獨家代理衛星服務落地台灣，邀衛星業者在台灣設置地面站（Gateway），助攻台灣廠商搶進國際主要衛星業者供應鏈。

世界行動通訊大會MWC將於3月3日在西班牙巴塞隆納舉行，環繞低軌衛星為主軸的非地面網路（NTN）技術標準也是MWC上一大亮點，四大低軌衛星廠商SpaceX的Starlink（星鏈）、Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜Kuiper以及Telesat全部到齊。

目前中華電信獨家代理Eutelsat的低軌衛星服務，引進SES中軌衛星服務，第2季推商業化服務，並爭取衛星業者地面站在台灣落地。