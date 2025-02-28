量子電腦新世代商機 代工廠將受惠
亞馬遜（AWS）27日發布首顆量子晶片「Ocelot」，AWS、微軟及Google在內等三大雲端供應商（CSP）量子運算晶片霸主爭奪戰正式開打，鴻海（2317）、廣達、緯穎、緯創及英業達等，為三大CSP廠AI伺服器代工協力廠，鴻海及廣達近幾年積極投入量子電腦研發，營運可望率先受惠。
三大廠加快量子晶片布局腳步，預見商機前景，催動量子運算AI應用加快商業化。業界人士指出，量子電腦主要挑戰在於量子位元的穩定性，過去量子位元運算速度快，但不易控制且易引發高錯誤率，三大廠各自以不同的技術及從不同的層面，克服高錯誤率的挑戰。AWS的Ocelot量子糾錯成本最低，Google的Willow號稱運算速度最快，微軟的Majorana 1標榜體積最小、最穩定。
廣達昨日投資美國量子新創業者，鴻海集團量子研究由旗下鴻海研究院負責，去年更攜手英國劍橋大學，在國際重量級期刊、國際頂級量子計算期刊PRX-Quantum上發表重大突破。
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