輝達3月GTC大會前瞻GB300機櫃潛在受惠台廠一次看

輝達（NVIDIA）GTC大會將於3月17日至21日登場，執行長黃仁勳則於18日發表演講，市場聚焦GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等最新設計。電子硬體產業中，有望嘉惠台系GB300機櫃概念股，包括：嘉澤（3533）、奇鋐（3017）、川湖（2059）等，潛力十足。

今年NVIDIA GTC大會主題為「AI的未來由此開啟」，預期將分享NVIDIA的加速運算平台如何推動人工智慧、數位孿生、雲端和永續運算的下一波浪潮。其中，B300與Rubin NVL288設計成為主要焦點。

事實上，法人分析，GB300已被市場充分討論，其GPU FLOPS預計相較GB200提升50%以上且部分零組件規格為GB200升級版或重新設計。在電子硬體產業中，GB300受惠業者包含GPU連接器插槽、散熱、電源供應、快接頭（QD）廠商、電容、BBU與導軌廠商等。

統整GB300機櫃潛在受惠台廠供應鏈，包括：GPU連接器插槽的嘉澤、電源相關的台達電（2308）、光寶科（2301）、貿聯（3665）；散熱相關的奇鋐、雙鴻（3324）、台達電、高力（8996）；快接頭的富世達（6805）、雙鴻、嘉澤；電容／BBU的AES-KY（6781）、順達（3211）、新盛力（4931）、CPO的波若威（3163）、上詮（3363）；導軌的川湖、南俊（6584）、富世達等，後市可期。

值得注意的是，外資法人近期也紛紛調升目標價。高盛證券給予雙鴻、台光電（2383）「買進」評等，目標價分別由791升至894元、由755升至865元；摩根士丹利（大摩）證券給予川湖「優於大盤」評等、目標價由1,875元升至2,300元。

里昂證券給予光寶科「優於大盤」評等、目標價由110元升至120元；花旗、小摩證券給予AES「買進」、「優於大盤」評等，目標價各別由1,020元升至1,220元、由1,330元升至1,350元。