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外資：上銀短期有壓、機器人題材長期看好 調升目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

上銀（2049）過去受惠機器人題材，股價持續飆漲，但近日因漲多稍有拉回，連三日呈現下跌，外資花旗於最新出具的報告中表示，由於產品組合導致的毛利壓力以及較高營運費用，去年第4季表現可能低於預期，影響短期股價，但由於機器人題材帶動，因此給予「中立」評等，目標價從255元上調至345元。

另外，里昂則認為，上銀股價年初至今已上漲12%，主要受市場預期其將憑藉進軍仿人機器人市場的推動，但中國大陸及歐洲的製造業需求仍然低迷，但由於上行空間有限，因此將評等降至「劣於大盤」，但目標價升至280元。

機器人方面，花旗說，來自半導體產業的機器人訂單依然強勁，主要為機械手臂，但其他與機器人相關的訂單仍處於早期階段，目前尚未對業績產生貢獻，並且仍在與潛在客戶進行早期開發，上銀預計最早將於2025年第4季開始向客戶出貨物流機器人。

展望首季，里昂說，由於美國關稅的不確定性，上銀客戶在資本支出方面仍持觀望態度。目前，線性滑軌和滾珠螺桿的主要需求仍以急單為主，且由於上銀對美國製造業復甦的曝險程度有限，因此對其未來展望仍持保守態度。預計2025年第1季表現將會有所下滑。

上銀 機器人

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