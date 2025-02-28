緯穎發息74元 將赴美設廠

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（27）日公告，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股息74元，為歷年最高股息，並遠優於2023年的42元。同時，董事會也通過將首度在美成立製造據點，預計投資近百億元。

緯穎此次將發出逾137.52億元現金股息，以昨日收盤價1,965元計算，殖利率約3.77%，並將於5月29日舉行股東常會。

緯穎目前海外伺服器生產基地以墨西哥為主，因應美國總統川普「美國製造」政策及對墨西哥課徵關稅，緯穎昨天並宣布，將首度前往美國設立生產據點。

緯穎公告，將增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣96.97億元），主要是在德州新購置廠房及建設所需。這是緯穎首度在美國成立製造據點，同時也會擴大台灣南科廠產能。

在此之前，緯穎在美國本土僅有辦公室及技術支援中心，沒有伺服器製造據點。

川普宣布對墨西哥課徵關稅後，相對鴻海、廣達等伺服器同業在美國本土早有製造基地，緯穎在北美地區製造據點僅有墨西哥廠，外資憂心新增關稅衝擊緯穎收，一度對緯穎連續賣超14天。緯穎宣布德州設廠消息，有望讓資本市場吃下「定心丸」。

緯穎昨日並通過南部科學園區興建廠辦大樓之資本支出、提高至80億元，持續完備全球生產與交貨能力。