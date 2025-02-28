聯發科半年派發現金25元 MWC展大秀下世代6G關鍵技術

聯發科昨（27）日宣布，董事會決議去年下半年盈餘每股配發現金股息25元，以去年下半年每股純益30.89元計算，配發率約80.9%，並將於今年世界行動通訊大會（MWC）攜手輝達等重量級夥伴，大秀下世代6G關鍵技術，持續衝刺營運。

聯發科去年上半年盈餘每股配發現金股息29元，加計下半年股息後，合計2024年盈餘每股配發54元現金股息，配發率約80.7%，訂7月3日除息、7月31日配發股息。聯發科將在5月29日舉行股東常會，昨天股價跌45元、收1,515元。

聯發科已超車勁敵高通，躍居全球手機晶片出貨龍頭，公司團隊正前進3月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉辦的全球通訊界年度盛會MWC，大秀技術能量。

聯發科昨天宣布，將於本屆MWC展示一系列引領無線通訊邁向下世代6G的重要技術，包括新世代通訊及AI技術等，擴大從雲端到邊緣的領先地位。外界認為，聯發科在5G世代取得成功後，積極卡位6G商機的企圖心明顯，也將成為後續持續成長的主要動能。

聯發科強調，將於MWC期間展示該公司為即將到來的6G標準提案研發的一項重要技術，該技術整合通訊與運算，將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。此技術分別與輝達、英特爾及HTC G REIGNS合作展示。

聯發科也將於會中展示能高效率使用6G頻譜的子頻全雙工（ SBFD）技術。聯發科強調，這是項未來可能應用在 5G-Advanced與 6G 的實體層技術，特色是能在未配對的分時雙工（TDD）頻譜上，顯著提升上行涵蓋率，並降低延遲，讓新型服務得以實行。

聯發科去年歸屬母公司業主淨利1,063.87億元，年增38.2%，每股純益66.92元，史上第三高。全年毛利率49.6%，年增1.8個百分點。