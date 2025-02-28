廣達去年大賺597億登頂 配息13元歷年最高

廣達（2382）昨（27）日公布去年「三率三升」，全年大賺597.01億元，創新高，年增逾五成，每股純益15.49元。公司樂觀本季營運，不僅筆電傳統淡季出貨下滑幅度會比往年同期收斂，AI伺服器出貨更會持續成長，全年AI伺服器業績將翻倍。

廣達並公告，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股息13元，為歷年最高股息，配發率84%，以昨天收盤價250.5元計算，殖利率近5.2%。因應AI伺服器訂單強勁，廣達擴大資本支出，去年為142億元，今年將達150億元到160億元之間。

廣達EPS

廣達高度看好AI伺服器動能，公司強調，2024年AI占整體伺服器比重超過50%，2025年占比將超過70%，主要是四大雲端服務供應商（CSP）訂單都很確定，客戶在興建雲端基礎建設的腳步與資本支出並沒有慢下來，集團今年AI伺服器業績將翻倍。

根據廣達公布的財務數據，去年第4季毛利率7.45%，季增0.12個百分點，年減0.61個百分點；營益率3.63%，季減0.98個百分點，年減0.47個百分點；純益率3.8%，季減0.12個百分點，年增0.23個百分點。

廣達去年第4季稅後純益158.73億元，雖然季減4.57%，仍是單季歷史次高，也是歷年最賺錢的第4季，並較2023年同期成長54.4%，每股純益4.12元。

廣達去年「三率三升」，全年毛利率7.85%，年增0.03個百分點；營益率4.37%，年增0.36個百分點；純益率4.23%，年增0.58個百分點；稅後純益597.01億元，年增50.47%，每股純益15.49元。廣達去年毛利率與營益率均創2003年以來新高，獲利則是歷史新高。

談到筆電業務，廣達預期，本季筆電出貨下滑幅度會比往年同期收斂，全年出貨量將年增個位數百分比。廣達統計，2024年出貨4,590萬台，年減2%。

廣達董事長林百里之前已公開表示：「2025年是喜年，廣達有非常好的機會。」他認為，AI大潮浪起，廣達將乘浪而上，過去歷經一年的辛苦研發，AI超級電腦今年就要登場，相信2025年會是高成長的一年。

因應後續成長，廣達今年加碼資本支出之餘，也將持續徵才，預估今年台灣員工要增加500到600人，使得研發部門達到3,000人，同時，今年泰國確定擴產，美國考慮擴產，輝達（NVIDIA）GB200本季出貨，GB300正在開發中，第3季出貨。