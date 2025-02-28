國巨2024年每股賺38.13元 配息20元
被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日公布2024年稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益為38.13元。董事會決議，去年度盈餘每股配發現金股息20元，配發率約52.45％，以昨日收盤價566元計算，殖利率約3.53%。
根據國巨揭露的數據，去年第4季毛利率33.2%，季減2個百分點，年減1.3個百分點；稅後純益36.46億元，季減35.5%，年減23%，下探2020年第4季來低點，每股純益7.1元。
至於去年第4季毛利率下滑，主要受季節性因素影響，導致銷售減少，但整體營運仍符合內部預期，後續將持續優化產品組合，以提升長期毛利率與獲利能力。
國巨2024年毛利率34.4%，年增0.9個百分點；營業利益233.86億元，營益率19.2%，年增0.2個百分點；稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益38.13元。
展望未來，國巨表示，儘管地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突仍存，客戶端庫存仍持續朝健康水位發展，該公司將密切關注市場供需動態，並樂觀看待AI應用為營運帶來的動能。
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