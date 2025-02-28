快訊

228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

國巨2024年每股賺38.13元 配息20元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日公布2024年稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益為38.13元。董事會決議，去年度盈餘每股配發現金股息20元，配發率約52.45％，以昨日收盤價566元計算，殖利率約3.53%。

根據國巨揭露的數據，去年第4季毛利率33.2%，季減2個百分點，年減1.3個百分點；稅後純益36.46億元，季減35.5%，年減23%，下探2020年第4季來低點，每股純益7.1元。

至於去年第4季毛利率下滑，主要受季節性因素影響，導致銷售減少，但整體營運仍符合內部預期，後續將持續優化產品組合，以提升長期毛利率與獲利能力。

國巨2024年毛利率34.4%，年增0.9個百分點；營業利益233.86億元，營益率19.2%，年增0.2個百分點；稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益38.13元。

展望未來，國巨表示，儘管地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突仍存，客戶端庫存仍持續朝健康水位發展，該公司將密切關注市場供需動態，並樂觀看待AI應用為營運帶來的動能。

國巨 毛利率

延伸閱讀

美債這次能上車？大摩估殖利率返3字頭 28日一數據成關鍵

00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

本益比只有12倍的AI伺服器飆股

美債大漲 避險資金湧入

相關新聞

廣達去年大賺597億登頂 配息13元歷年最高

廣達昨（27）日公布去年「三率三升」，全年大賺597.01億元，創新高，年增逾五成，每股純益15.49元。公司樂觀本季營...

國巨：被動元件市況復甦 預估第1季營收維持上季水準

國巨昨（27）日舉行線上法說會，營運長王淡如高喊：「積層陶瓷電容（MLCC）市況已看到復甦跡象，價格壓力也見緩解」，伴隨...

聯發科半年派發現金25元 MWC展大秀下世代6G關鍵技術

聯發科昨（27）日宣布，董事會決議去年下半年盈餘每股配發現金股息25元，以去年下半年每股純益30.89元計算，配發率約8...

國巨2024年每股賺38.13元 配息20元

被動元件大廠國巨昨（27）日公布2024年稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益為38.13元。董事會決議，...

緯穎發息74元 將赴美設廠

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（27）日公告，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股息74元，為歷年最高股息，並遠優於20...

台達電電動車業務 要力保獲利

電動車市場迎逆風，台達電（2308）去年第4季電動車（EV）事業轉虧，全年電動車事業從前一年度獲利10億元，降至2億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。