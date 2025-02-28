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國巨：被動元件市況復甦 預估第1季營收維持上季水準

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

國巨（2327）昨（27）日舉行線上法說會，營運長王淡如高喊：「積層陶瓷電容（MLCC）市況已看到復甦跡象，價格壓力也見緩解」，伴隨AI應用百花齊放帶動被動元件需求，助攻本季傳統淡季營收仍可維持上季水準，毛利率、營益率呈現「雙率雙升」。

此前，村田製作所、太陽誘電等兩大日系被動元件巨頭都看好產業景氣回穩，國巨昨天也為後市按讚，法人看好被動元件市場迎來春燕態勢確立。

談到積層陶瓷電容市況，王淡如指出，從訂單出貨比（B／B值）觀察，已看到景氣復甦的訊號，尤其AI相關應用大開，推升積層陶瓷電容市場需求成長動能。

國巨強調，整體積層陶瓷電容市場已經顯示出回穩的跡象，可說是「景氣下行周期的尾聲已經到了」，雖尚未看到強勁反彈，仍可期待2025年整體市場走勢應會轉向正面。

法人關注被動元件價格走勢，國巨回應，市場正在回歸傳統的供需動態，今年價格壓力確實有所緩解。至於資本支出，國巨說明，今年沒有額外規劃，資本支出規模持穩。

談到當前最火熱的AI伺服器領域，國巨強調，AI運算所需的強大計算能力，確實帶給集團更多的機會，因為需要更高性能的電子元件來支持，已感受到鉭質電容需求正在顯著增加。

業界分析，在AI技術發展中，國巨的鉭質電容扮演著重要角色，特別是在運算（AI伺服器、AI電腦、交換器、加速卡、自動駕駛）、數據存儲（固態硬碟、傳統硬碟）及電腦視覺（相機、光達、雷達）等應用領域。

尤其鉭質電容以其高電容和小尺寸聞名，特別適合高階應用，儘管全球有機高分子鉭質電容市場規模預計在2024年約為4.9億美元，遠低於MLCC市場的132億美元，但其高毛利特性，符合國巨目前專注於高附加值產品的策略。

國巨看好，受惠AI助攻，本季傳統淡季業績仍可持平上季，隨著產品組合提升，毛利率、營益率可望分別季增1.5至3個百分點，呈現「雙率雙增」。

AI 國巨 被動元件

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