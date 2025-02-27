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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

股后世芯 每股賺81.34元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

股后、IC設計服務廠世芯-KY（3661）昨（27）日召開法說會，總經理沈翔霖表示，原先預期今年營運動能將可望由美系IDM大廠及先進駕駛輔助系統（ADAS）客戶帶動，不過美系IDM大廠需求不如預期，加上ADAS客戶產品遞延，今年營運面臨不少挑戰，預期全年營收成長動能恐將年減雙位數。

世芯同時公告2024年營運成果，去年第4季單季合併營收為130.71億元、季減11.8%、年增41.7%，毛利率21.2%、季增1.5個百分點，主因高毛利的委託設計案（NRE）需求增加帶動，稅後純益季成長2.4%至18.36億元，創下單季新高，相較前年同期大幅增加64%，單季每股純益22.91元。

世芯2024全年合併營收519.69億元、年增70.5%，稅後純益達64.46億元，相較2023年大增93.8%，獲利表現創新高，EPS 81.34元。

不過沈翔霖對今年營運提出相對保守看法。他指出美系IDM大廠的訂單動能下滑，ADAS晶片客戶產品遞延2-3個月，連帶將讓今年營收衰退10-20%，但有高毛利的NRE案收入支撐，獲利有機會維持在一定水準。

世芯 營收

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