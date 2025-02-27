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中磊2024年EPS 7.74元 寫下公司歷史次高成績

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中磊今日舉辦法人說明會，由董事長王煒（右）及總經理林斌（左）主持。圖／中磊提供
中磊今日舉辦法人說明會，由董事長王煒（右）及總經理林斌（左）主持。圖／中磊提供

網通廠中磊電子今（27）日召開法說會，公布去年財報，中磊2024年合併營收567.9億元，受惠於產品策略得宜，全年毛利率達17.7%，為近6年最佳，營業利益29.3億元，年減5.8%，歸屬母公司稅後淨利為22.7億元，每股獲利（EPS）7.74元，為公司歷史次高佳績。

在單季營運部分，中磊2024年第四季營收134.3億元，單季毛利率達18.1%，第四季營業利益7億元，營業利益率5.2%，歸屬母公司稅後淨利為5.1億元，第四季單季每股獲利（EPS）為1.72元。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求。

因應地緣政治及供應鏈變化，中磊布局全球，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2025年市場景氣，中磊表達樂觀態度，電信寬頻應用蓬勃發展，帶動市場需求增溫。中磊深耕超高速寬頻領域，投入關鍵技術研發，新世代寬頻產品，包括WiFi 7無線裝置、Cable DOCSIS 4.0產品、10G PON高速光纖接取設備、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯，營運成長可期。

中磊 網通設備

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