訊連2024年 EPS 3.98元 看好後市

訊連（5203）昨（27）日舉行法說會，受惠Create B2C業務穩健成長，帶動2024全年毛利率、營益率成長，稅後純益年增41.7%，為五年來新高，每股純益3.98元。展望後市，訊連董事長黃肇雄指出，數位經濟與AI蓬勃發展創造眾多商機，對2025年營收與營業利益成長樂觀看待。

訊連公布去年財報，去年營收20.68億元、年增10.9%，是近十年新高，毛利率85.9%、年增0.3個百分點，營益率8.6%、年增0.6個百分點，稅後純益3.15億元。

訊連表示，Create B2C訂閱制商業模式支持成長，威力導演及相片大師等主要產品之轉換率及續約率均較前一年同期提升，新產品Promeo與MyEdit全年營收有顯著成長；以人臉辨識為主的New Biz，日本、南韓、東南亞及台灣等市場持續挹注營收，美國市場獲新顧客下單採用。