研華2024年 EPS 10.45元 配息8.4元

工業電腦龍頭研華（2395）2024年受到產業庫存調整影響，稅後純益年減17%，每股純益10.45元；展望2025年，研華指出，整體接單動能均回溫至以往水準，成長動能可期。此外，研華董事會昨（27）日決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8.4元，以昨天收盤價406元計算，殖利率約2.07%。

研華公布去年營收597.86億元、年減7%，毛利率40.8%、年增0.3個百分點，營益率15.1%、年減3.7個百分點，稅後純益90.05億元。

研華去年第4季營收163.14億元，季增9.1%、年增8%，毛利率41.2%，季減0.1個百分點、年增0.1個百分點，營益率15.4%，季減1個百分點、年減2.4個百分點，稅後純益26.41億元，季增17%、年增15.3%，單季EPS達3.06元。

若以美元計算，研華2024年營收為18.69億美元，年減10%。整體營運以區域別而言，台灣表現最佳，年增17%；北美及歐洲則較去年同期雙位數衰退；中國大陸、北亞及新興市場則是個位數年減。各事業群表現方面，僅工業物聯網事業群（IIoT）年增1%，其餘事業群表現均衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，去年仍受全球高通膨、地緣政治及美國大選等多重挑戰，全年營收年減7%，營業利益及淨利均衰退，但在有效控管及優化營運效率及成本結構下，毛利率仍維持穩健。

陳清熙指出，去年第4季整體接單／出貨比值（B/B Ratio）提升至1.12，觀察當季三大區域之BB值，大陸微幅上升至1.02，北美及歐洲市場則較前一季下滑，但兩者BB值仍高於1.0，分別為1.07與1.08。展望2025年，接單動能均回溫至以往水準，且Edge AI持續擴大應用並提升產品滲透率下，整體營運表現穩健，成長動能可期。