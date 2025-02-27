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中磊2024年 EPS 7.74元 訂單看到第4季

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）昨（27）日舉行法說，2024年每股純益7.74元，為歷史次高，每股擬配發4.6元現金股利。中磊董事長王煒表示，樂觀看待2025年營運表現，庫存去化完畢，傳統產品需求回溫，四大產品自第2季出貨貢獻營收，目前訂單能見度看到第4季，全年逐季成長，同時會密切關注關稅議題。

中磊去年第4季營收134.3億元，毛利率18.1%，歸屬母公司稅後純益5.1億元，以股本29.4億元計算，每股純益1.72元。去年全年營收567.9億元，年減9.3%，毛利率17.7%，為近六年最佳；歸屬母公司稅後純益22.7億元，年減4.8%，每股純益7.74元。中磊董事會昨天通過每股配發4.6元現金股利，盈餘分配率約六成。

以產品比重區分，寬頻用戶端設備從2023年的66%提升到71%，主要靠FWA的北美及印度市場需求推升成長，物聯網產品比重維持11%，安防產品需求熄火，電力物聯網及醫療聯網產品推升成長，企業網通受客戶去化庫存影響，占比從24%降至18%，但庫存已降至健康水位。

王煒表示，電信營運商庫存去化差不多，企業客戶庫存去化將在今年第1季完成，傳統產品包含企業、家用網路、安防產品等需求回溫，加上四大產品Wi-Fi 7、有線電視DOCSIS 4.0、FWA（固定無線接入）、IoT出貨，推升營收自第2季開始明顯成長，第3季、第4季也將持續成長。

中磊 營收

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