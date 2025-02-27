矽統財報／去年EPS 0.81元 將配每股現金股利0.5元

IC設計業者矽統（2363）今日舉行董事會，通過2024年財報。矽統2024年營收7.38億元，營業虧損3.35億元，相較前一年度虧損4.5億元收斂，歸屬母公司淨利4.9億元，去年每股純益0.81元，將配發每股0.5元現金股利，將提5月22日股東會通過。以今日股價66.6元計算，現金殖利率約0.75%。

矽統同時公告新任總經理趙伯寅，先前擔任紘康科技董事長。由矽統總經理戎樂天提名並經董事會決議通過，負責研發部門之營運與管理。

矽統為聯電旗下子公司，也是聯電大股東，去年聯電配發每股3元現金股利，挹注矽統業外約8億元，全年也因此轉為正數。聯電董事長洪嘉聰親自兼任矽統董事長，進行業務改革，包括併購聯暻半導體切入ASIC領域，進行現金減資 35%改善財務結構，將紘康併入矽統等。