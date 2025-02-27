快訊

台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

矽統財報／去年EPS 0.81元 將配每股現金股利0.5元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

IC設計業者矽統（2363）今日舉行董事會，通過2024年財報。矽統2024年營收7.38億元，營業虧損3.35億元，相較前一年度虧損4.5億元收斂，歸屬母公司淨利4.9億元，去年每股純益0.81元，將配發每股0.5元現金股利，將提5月22日股東會通過。以今日股價66.6元計算，現金殖利率約0.75%。

矽統同時公告新任總經理趙伯寅，先前擔任紘康科技董事長。由矽統總經理戎樂天提名並經董事會決議通過，負責研發部門之營運與管理。

矽統為聯電旗下子公司，也是聯電大股東，去年聯電配發每股3元現金股利，挹注矽統業外約8億元，全年也因此轉為正數。聯電董事長洪嘉聰親自兼任矽統董事長，進行業務改革，包括併購聯暻半導體切入ASIC領域，進行現金減資 35%改善財務結構，將紘康併入矽統等。

矽統 聯電

延伸閱讀

誠品財報／睽違3年首獲利！2024年 EPS 0.27元 擬配息0.2元

基士德財報／EPS 1.4元 擬配發現金股利1元

麗豐財報／去年EPS 5.81元 董事會仍通過配現金10元股利

明安財報／去年獲利11.49億元、年增15.65倍 EPS 7.51元

相關新聞

緯穎財報／去年賺227.76億元、每股配74元 增資近百億元在德州建廠

緯穎（6669）27日公布去年第4季稅後純益為70.47億元，與去年同期相比大幅成長100.37%，每股純益 37.92...

仁寶財報／2024年淨利年增31%至100.42億元 EPS 2.3元、配發1.4元

仁寶（2324）27日公告2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利...

中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

電信龍頭中華電信昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，...

世芯目標價 喊到4,300元

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是因...

欣興 資本支出減26%

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日睽違六年首度舉辦實體法說會，公司預期，本季受產業傳統淡季影響，營收將季減個位數百分比...

精誠2024年EPS 7.66元 中砂7.1元

精誠（6214）董事會昨（26）日通過2024年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。