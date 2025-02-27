快訊

228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

瑞昱擬配發股息25.5元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠瑞昱（2379）於昨（27）日公告，擬配發每股現金股利25.5元，盈餘配發率為85.5%，以27日收盤價550元來計算，殖利率約4.63%。

瑞昱日前已公布去年財報，合併營收1,133.94億元，年增19.1%；獲利152.92億元，年增67.1%，每股純益29.82元。

展望本季，雖然工作天數較少，瑞昱指出，仍有客戶端短期庫存回補需求。因應關稅提高議題，也有客戶提前拉貨，使得本季表現可能優於過往同期，但也可能因而影響第2季表現。

談到主要業務發展，在乙太網路部分，瑞昱先前指出，在連續三季展現強勁力道後，去年第4季相關表現有所放緩，但預期本季會再回升。路由器方面，去年已穩定復甦，後續又有客戶提早下單，以因應川普關稅措施，預期趨勢可能延續到本季。

至於WiFi業務，去年第4季是傳統淡季，不過相關表現仍算穩健成長，瑞昱預期今年WiFi 7規格滲透率將持續增加。

瑞昱 關稅

延伸閱讀

中美貿易有新協議？ 北京：與美方一直保持溝通

川普利空罩頂 台積電殺尾盤、收最低1,040元

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新輪打壓剛開始

川普轟歐盟搞砸美國 嗆徵25%關稅 歐盟：反對不合理壁壘

相關新聞

廣達去年大賺597億登頂 配息13元歷年最高

廣達昨（27）日公布去年「三率三升」，全年大賺597.01億元，創新高，年增逾五成，每股純益15.49元。公司樂觀本季營...

國巨：被動元件市況復甦 預估第1季營收維持上季水準

國巨昨（27）日舉行線上法說會，營運長王淡如高喊：「積層陶瓷電容（MLCC）市況已看到復甦跡象，價格壓力也見緩解」，伴隨...

聯發科半年派發現金25元 MWC展大秀下世代6G關鍵技術

聯發科昨（27）日宣布，董事會決議去年下半年盈餘每股配發現金股息25元，以去年下半年每股純益30.89元計算，配發率約8...

國巨2024年每股賺38.13元 配息20元

被動元件大廠國巨昨（27）日公布2024年稅後純益193.56億元，年增11.1%，每股純益為38.13元。董事會決議，...

緯穎發息74元 將赴美設廠

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（27）日公告，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股息74元，為歷年最高股息，並遠優於20...

台達電電動車業務 要力保獲利

電動車市場迎逆風，台達電（2308）去年第4季電動車（EV）事業轉虧，全年電動車事業從前一年度獲利10億元，降至2億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。