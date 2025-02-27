瑞昱擬配發股息25.5元

IC設計大廠瑞昱（2379）於昨（27）日公告，擬配發每股現金股利25.5元，盈餘配發率為85.5%，以27日收盤價550元來計算，殖利率約4.63%。

瑞昱日前已公布去年財報，合併營收1,133.94億元，年增19.1%；獲利152.92億元，年增67.1%，每股純益29.82元。

展望本季，雖然工作天數較少，瑞昱指出，仍有客戶端短期庫存回補需求。因應關稅提高議題，也有客戶提前拉貨，使得本季表現可能優於過往同期，但也可能因而影響第2季表現。

談到主要業務發展，在乙太網路部分，瑞昱先前指出，在連續三季展現強勁力道後，去年第4季相關表現有所放緩，但預期本季會再回升。路由器方面，去年已穩定復甦，後續又有客戶提早下單，以因應川普關稅措施，預期趨勢可能延續到本季。

至於WiFi業務，去年第4季是傳統淡季，不過相關表現仍算穩健成長，瑞昱預期今年WiFi 7規格滲透率將持續增加。