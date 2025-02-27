仁寶2024年 EPS 2.3元 將擴大投資

仁寶（2324）昨（27）日舉行法說會，公布上季獲利較前一季銳減42%，每股純益0.44元；2024年稅後純益100.42億元，年增31%，每股純益2.3元。董事會決議去年度盈餘每股配發每股現金股息1.4元，配發率61%，以昨天收盤價38.8元計算，殖利率3.6%。

展望後市，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，今年擴大投資，預估資本支出將達100億元，年增42.8%，主要用於伺服器等五大領域，包括美國、台灣、越南與中國大陸等地。

就各產品線來看，他預期，今年AI伺服器將高雙位數成長，筆電高個位數增長。因應川普「美國製造」政策，仁寶擬規劃擴大美國投資，鎖定伺服器、汽車產業等領域。至於美國市場關稅問題，仁寶密切注意中。

法人關注仁寶是否會出手併購超微（AMD）旗下ZT Systems，伯納多羅直言：「目前沒有任何事情可以宣布。」

仁寶2024年第4季稅後純益19.36億元，季減42%，年增8%，每股純益0.44元。仁寶指出，去年第4季受到季節性因素影響，加上策略業務調整，營收呈現季減，不過產品組合優化，帶動去年第4季毛利率達5.04%。營益率則因去年第4季季節性營業費用較高，使得營益率季對季略減。

仁寶累計2024年稅後純益100.42億元，年增31%，每股純益2.3元。仁寶指出，去年全年營收略減4%，不過在獲利情況改善的驅動下，毛利率、營益率及淨利率年對年皆有所成長。

以產品營收比重來看，仁寶指出，2024年PC營收占75%，非PC產品營收占25%；去年第4季PC營收占比77%，非PC產品營收占23%。

展望2025年，伯納多羅表示，包括伺服器、汽車、5G模組、智慧醫療和工業電腦產品等都會成長。外界關心的AI伺服器則是高雙位數成長。目前仁寶與輝達在AI伺服器的合作是在NGX平台，未來可望持續擴大。

他強調，雖然DeepSeek橫空出世，加速AI產業競爭，但是美國科技大咖資料中心建置計畫並未改變。