同欣電2024年 EPS 8.2元 庫存好轉

同欣電（6271）昨（27）日召開法說會，公布去年獲利年增近五成，每股純益8.2元，優於2024年的每股純益5.5元，董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發現金股息約3元。

同欣電昨公布去年淨利約17.18億元，年增49.4%；毛利率27.5%，較2023年提升3.4個百分點。其中，去年第4季淨利約3.83億元，單季每股純益1.81元，低於2023年同期2.33元。

展望未來，同欣電總經理呂紹萍表示，受季節傳統淡季因素干擾，本季營收估季減中個位數百分比。談到庫存，呂紹萍昨說，預期可回到正常水準，但因地緣政治與關稅等因素，使客戶端保守增加庫存，整體步步為營看待。

同欣電說，該公司下半年高階影像感測主要配合車用ADAS需求，由於需求大增，客戶要求需要備妥產能，對高階車用影像感測業務展望樂觀。

客戶與產品方面，同欣電強調，訂單能見度略改善。