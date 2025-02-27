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義隆2024年 EPS 9.57元 衝三年高點

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照

IC設計廠義隆（2458）昨（27）日召開線上法說會，公布去年稅後純益27.36億元，年增27.7%，每股純益9.57元，創近三年新高。義隆看好AI PC將掀起一波換機潮，本季展望樂觀，預期將淡季不淡，營收財測高標上看32億元，展現逆勢增長態勢。

義隆董事會並決議，去年下半年盈餘每股配發現金股息3.7元，加計上半年每股配發現金股息4.07元，去年度盈餘總計配發現金股息7.77元，以昨日收盤價159.5元計算，殖利率近5%。

義隆去年第4季營收30.36億元，季減10.8%，年減2.4%；稅後純益6.03億元，季減15.3%，年增4.7%，每股純益2.1元。累計2024年營收126.96億元，年增5.3%；毛利率48.9%，年增3.9個百分點，業績表現亮眼。

展望未來，義隆表示，看好AI PC將掀起一波換機潮，有助該公司產品出貨動能轉強。本季雖為產業傳統淡季，營收仍將持穩在30億元至32億元，毛利率落在48%至51%，淡季不淡。

義隆說明，本季營運樂觀，主要受惠客戶為了降低關稅政策風險而提早拉貨，相關趨勢從去年第4季一路延續到今年首季，加上一些備貨需求挹注。

至於2025年全年營運，義隆認為，今年筆電市場有許多助力，有機會迎來一換機潮，包括AI應用擴大、微軟將停止Windows 10作業系統更新支援等。因應相關換機潮，「義隆無論產品或技術都已準備好了。」

義隆並預告下一次法說會時間將落在5月中旬，屆時除了公布首季財報，也將著重在該公司預計於台北國際電腦展（COMPUTEX）展出的新產品，透過公司優異的技術與產品內容，全面搶攻市場商機。

營收 義隆

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