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健鼎連六年賺逾一股本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠健鼎（3044）昨（27）日董事會通過去年財報，去年每股稅後純益（EPS）15.95元，創新高，連六年賺超過一個股本；另擬分派每股現金股利10.3元，股息發放率約65%，同步創新高。

健鼎昨日董事會並拍板今年股東會5月29日召開。健鼎去年全年合併營收658.04億元，年成長11.8%；營業毛利152.88億元，年成長34.3%；營業利益97.73億元，年成長46.9%；稅前淨利109.96億元，年成長36.1%；合併稅後淨利83.83億元，年成長38.3%。

健鼎去年第4季合併營收170.45億元，季減3.7%，年增13.6%，營業毛利率24.3%，季增0.8個百分點；健鼎說明，主要係產品組合優化，伺服器及HDI產品比例增加、折舊比例略減影響所致。該季稅後淨利22.29億元，季減4%，年增22.4%，單季每股稅後純益4.24元。

法人先前預估，健鼎受惠車用、記憶體等HDI板滲透率增加，有利產品價值提升，實際表現符合預期，法人並預估，健鼎今年產品組合持續優化，獲利有機會逼近二個股本獲利表現。

健鼎近年耕耘伺服器用板領域，法人看好除搭上傳統伺服器平台升級趨勢，也有望受惠後續AI伺服器半導體瓶頸改善後放量需求。

伺服器 健鼎

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