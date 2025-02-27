零壹財報／去年獲利續創新高 發放5元股利、亦登頂
軟體代理商零壹（3029）受惠AI趨勢帶動企業數位轉型需求，網路及資安需求強勁成長，帶動去年稅後純益來到8.34億元，年增60.52%，續創新高紀錄，每股純益（EPS）為5.22元。此外，零壹董事會通過股利政策，預計每股配發5元、亦為新高，以27日收盤價143元計算，殖利率約達3.5%。
零壹27日公布去年財報，全年營收184.76億元，營業毛利24.29億元，營業利益11.5億元，歸屬於母公司業主淨利8.34億元、年增60.52%，續創新高紀錄，每股純益為5.22元。
此外，零壹董事會27日通過股利政策，預計每股配發5元，共計新台幣835,026,060元，優於前一年度發放4元的水準，為新高紀錄。以27日收盤價143元計算，殖利率約達3.5%。零壹將於5月22日舉行股東會。
零壹目前代理軟體產品中，一半以上採訂閱制，營收占比25%，訂閱制協助降低進入門檻，讓更多客戶願意嘗試，能讓淡、旺季營收更加平穩。
零壹也是輝達（NVIDIA）在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，並提供技術支援，也是VMware台灣唯一代理商，法人看好，零壹今年將持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，及VMware轉向訂閱制帶動營收成長。
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