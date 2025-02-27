菱光財報／全年獲利3.6億元、年增45.74% EPS 3.27元

CISM(接觸式)影像感測器製造商菱光（8249）27日公告2024年營運成果，全年獲利3.6億元，年增45.74%，每股純益為3.27元。去年第4季獲利6,000萬元，季減72.6%，與前季獲利2.19億元相比，大幅減少，但與同期相比增長幅度為5,900%。

菱光並公告去年度盈餘每股擬發現金股利2.1元，配發率64.22%，以27日收盤價62.3元計算，殖利率約3.3%。

被市場點名為輝達（NVIDIA）機器人概念股之一的菱光，專注於彩色接觸式CISM影像感測器，業務範圍涵蓋電子零組件和資料儲存等多個領域。法人看好隨著今年PC換機潮及AI技術的不斷發展，對影像感測器的需求將顯著上升，有利於菱光的業績表現。

在營運策略上，菱光表示，隨著5G和物聯網技術的快速發展，影像感測器的需求將持續強勁增長，公司將積極拓展新的應用領域，除了事務機外，現已開始出貨給無人機客戶。

看待今年，菱光指出，2025年的產品研發將重點放在安控和工業檢測應用上，並計劃導入AI影像處理功能，以提升營運效能，並搶食AI龐大商機。