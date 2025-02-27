GOGOLOOK財報／去年虧損 目標2025年獲利、三大業務持續發展

信任科技服務商GOGOLOOK-創（6902）27日公告2024年財務成果。2024年全年合併營收為8.67億元，較去年成長12%，創歷史新高。因認列一次性併購相關費用以及持續海外擴張、招募人才與研發投資下，2024年歸屬母公司淨損3,966萬元，每股淨損為1.24元。

展望2025年，在營收持續成長達到關鍵規模、以及利用AI持續提升營運效率，獲利表現亦可望顯著改善，目標成為連續獲利元年。

Gogolook看好今年重回高速成長軌道。在企業端防詐方面，台灣與全球打詐政策加速推進，企業與政府機構更積極主動投入防詐帶來新商機，加上併入收購ScamAdviser整年營收，今年企業端防詐將顯著成長。金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash成為全台流量最大的金融媒合平台，今年加強流量轉化為營收以及持續提供創新服務，看好持續強勁成長。以Whoscall為主的消費者防詐服務隨著全球的MAU（月活躍用戶）持續成長下，持續穩健成長，三大服務版圖也將更均衡鼎立。

Gogolook去年11月下旬獲臺灣證券交易所董事會准改列一般板上市，預定3月18日舉行改列上市前業績發表會，可望於2025年上半年轉列一般板，擴大投資人參與，提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，2024年數位廣告收入受消費景氣逆風大幅波動，但仍達成雙位數的營收成長、持續長期布局。去年完成收購以企業端防詐為主的ScamAdviser，以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務。消費者防詐的Whoscall用戶數持續成長，平均MAU和去年相較呈雙位數增長。袋鼠金融則已成為全台流量最高的金融媒合平台，著眼發展消費性數位金融生態圈拓展。今年強化流量轉換成營收，目標2025年成為Gogolook連續獲利的元年。