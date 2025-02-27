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台灣大擬配4.5元股利 估今年營收年增逾8%續創高

中央社／ 台北27日電

台灣大哥大股利政策與年度財測出爐，董事會決議擬配發4.5元現金股利，配發率98.46%；財測預估今年營收年增8%至10%，EBITDA成長2%至4%，可望續寫歷史新高成績。

台灣大哥大今天舉行法人說明會並公布2025年財測，全年合併營收預估年成長8%至10%，其中電信業務營收年成長5%至7%，其他業務營收成長10%至12%。

獲利財測方面，合併營業利益成長7%至9%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長2%至4%，營業毛利率19%至22%，營業利益率9%至11%。

台灣大表示，去年合併營收及EBITDA均創下歷史新高，受益於與台灣之星策略合併成效、台灣大本業持續成長，合併後5G頻譜擴增67%。

台灣大去年每股盈餘4.57元，董事會決議擬以盈餘分配現金股利4.1111元，資本公積發放現金股利0.3889元，合計4.5元的現金股利，配發率98.46%，發出總金額約新台幣136.1億元。

台灣大也宣布，今年全年資本支出為85.8億元，包含電信資本支出68.7億元、有線電視資本支出9.3億元、momo與其他資本支出7.8億元。

展望2025年，台灣大表示，將聚焦3大成長來源，第一、發揮合併綜效，持續帶來成本節省，並透過跨售及升轉策略提升獲利能力；第二、強化電信本業，提升平均每戶貢獻金額（ARPU）並降低退租；第三、拓展企業及中小企業市場，運用AI技術，攜手精誠科技等夥伴，爭取公私部門企業解決方案商機。

此外，台灣大也公告，與渢妙離岸風力發電公司簽署企業購電協議，採購其發電數量的20%、30年的離岸風電。

台灣大哥大 營收

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