敦陽科財報／去年獲利續創新高 擬發7.42元股利、亦登頂
敦陽科（2480）27日公布去年全年財報，營運在資安需求、AI帶動新科技應用，及企業IT架構朝向雲地兩端的整合下，帶動2024年稅後純益續創歷史新高紀錄、年增1.92%，每股純益（EPS）為7.5元。此外，敦陽科董事會決議股利分派，擬發現金股利7.42元，亦創下新高紀錄。
敦陽科公布2024全年營收75.37億元、年增3.66%，毛利率25.01%、年增0.44個百分點，營益率12.18%、年增0.3個百分點，稅後純益7.98億元，全年營收、營益率、獲利皆創歷史新高紀錄。
敦陽科持續看好資安、AI及雲端等業務成長動能，尤其感受到企業對AI應用的需求日益升溫。敦陽科表示，AI趨勢不可逆，看好客戶對NVIDIA AI Foundry服務需求，未來將持續以訂閱模式，協助客戶導入AI。
敦陽科今日亦公告今年1月合併自結損益，營業利益為9,765.4萬元，稅前利益1億元。
此外，敦陽科董事會決議股利分派，擬發現金股利7.42元，優於前一年度的6.64元，且創下新高紀錄，以今日股價收盤價157.5元計算，殖利率約達4.71%。敦陽科將於5月29日舉行股東會。
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