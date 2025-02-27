仁寶：今年資本支出百億元 伺服器拚增高雙位數成長
代工廠仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，今年資本支出將達新台幣100億元，較去年增加30億元，主要用於中國以外地區擴產，預期伺服器營收今年將成長高雙位數（high double digit）。
仁寶今天召開法人說明會，伯納多羅說，仁寶伺服器持續與輝達（NVIDIA）合作，目前開發MGX架構產品，並與超微（AMD）合作機櫃解決方案。他看好仁寶伺服器今年將取得明顯進展，全年營收有望成長高雙位數。
外媒日前報導超微有意出售旗下伺服器製造廠ZT的廠區，包括仁寶在內的多家台廠有意收購，伯納多羅今天表示，目前沒有評論。
針對全球產能布局，伯納多羅表示，仁寶主要生產基地位在中國，但美國政府對中國產品加徵關稅，仁寶正評估在其他地區擴產，伺服器是重點產品，有望在美國設置產線。
談到個人電腦（PC）事業展望，伯納多羅認為，今年第1季受淡季影響，仁寶PC出貨將季減高個位數；全年整體PC市場預估成長中至高個位數，主要動能來自商用換機潮。
他指出，除了Windows 10作業系統將終止支援之外，人工智慧個人電腦（AI PC）應用逐漸成熟，讓企業更有意願導入，加上英特爾、超微和高通等晶片廠推出更多解決方案，有助提升AI PC滲透率。
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