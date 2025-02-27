十銓財報／2024年全年營收199.38億元創新高 EPS 6.8元 擬配發3元

記憶體模組廠十銓（4967）27日公布2024年度財務報告，全年營收199.38億元，稅後純益5.27億元，每股純益6.8元，且董事會也通過決議2024年盈餘分配案，配發每股3元現金股利，配發率約在44%，依照27日收盤價89.1元計算，隱含現金殖利率落在3.37%。

十銓表示，隨著人工智慧（AI）浪潮興起，市場對記憶體容量需求大幅提升，加上PC及NB市場DDR5應用的市占率顯著上升，公司憑藉著不斷精進的產品開發能力和持續加深的全球品牌拓展力道，於各系列產品皆取得先機，能滿足市場對於大容量及高規格存儲應用的需求。

十銓回顧2024年，其高階系列模組以及工控B2B的營收貢獻大幅超越過以往，旗下多款產品除了取得海內外發明專利，更是一舉奪下台灣精品、德國iF設計獎、REDDOT紅點與日本Good Design等國際設計大獎的高度肯定，穩健經營與卓越產品的雙乘效應下，帶動2024年全年度營收再創歷史新高。

十銓引用調研機構Trendforce報告點出，2025年記憶體邁入淡季循環，但十銓憑藉長期與原廠及全球客戶的穩固合作關係，及自身品牌優勢，不僅能提供多元化高規格儲存類產品及可靠的工控解決方案，加上B2B專案訂單等各項強勁營運動能挹注，正向看待2025年營運成長。

十銓強調，隨著科技浪潮的不斷推進，公司未來仍會以領先的技術推出各種新世代高規格產品，並積極迎接人工智慧進化所帶來的各項機會與可能性，滿足AI世代的儲存需求。