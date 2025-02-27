國巨去年每股賺38.13元 看好今年首季AI動能

被動元件大廠國巨今天公布2024年稅後獲利新台幣193.56億元，年增11.1%，每股基本純益38.13元。展望今年第1季，國巨預估首季營收較去年第4季持平，毛利率和營業利益率可分別季增1.5至3個百分點。

國巨說明，訂單穩健與在手訂單，支撐第1季營收展望；從應用來看，人工智慧（AI）和中國電動車動能持續強勁，毛利率受惠產品組合及人工智慧客戶出貨成長。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，國巨指出，去年第4季業績符合預期，營收和毛利率主要受到季節性因素和產品組合影響。

展望未來，國巨分析，地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突持續存在，客戶端庫存持續朝健康水準發展，國巨密切關注市場供需動態，並對人工智慧應用營運動能與未來展望保持樂觀。

展望今年資本支出，國巨表示，今年沒有額外規劃，資本支出規模持穩。

國巨去年第4季合併營收300.06億元，季減5.5%，較2023年同期增加9.7%，去年第4季歸屬母公司業主獲利36.46億元，季減35.5%，年減23%，是2020年第4季以來低點，單季每股純益（EPS）7.1元。

國巨說明，因應全球稅務及集團資金規劃，產生一次性所得稅費用12.11億元，對去年第4季EPS影響約減少2.36元。

國巨去年第4季毛利率33.2%，季減2個百分點，年減1.3個百分點；營業利益53.04億元，營益率17.7%，季減3.2個百分點，年減0.8個百分點。

國巨2024年合併營收1216.67億元，年增13.1%，歸屬母公司業主淨利193.56億元，年增11.1%，每股基本純益38.13元。

國巨去年毛利率34.4%，年增0.9個百分點，營業利益233.86億元，營益率19.2%，年增0.2個百分點。

國巨董事會今天通過去年下半年擬配發現金股利每股20元，將於5月27日股東會討論。