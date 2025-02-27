快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

國巨去年每股賺38.13元 看好今年首季AI動能

中央社／ 台北27日電

被動元件大廠國巨今天公布2024年稅後獲利新台幣193.56億元，年增11.1%，每股基本純益38.13元。展望今年第1季，國巨預估首季營收較去年第4季持平，毛利率和營業利益率可分別季增1.5至3個百分點。

國巨說明，訂單穩健與在手訂單，支撐第1季營收展望；從應用來看，人工智慧（AI）和中國電動車動能持續強勁，毛利率受惠產品組合及人工智慧客戶出貨成長。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，國巨指出，去年第4季業績符合預期，營收和毛利率主要受到季節性因素和產品組合影響。

展望未來，國巨分析，地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突持續存在，客戶端庫存持續朝健康水準發展，國巨密切關注市場供需動態，並對人工智慧應用營運動能與未來展望保持樂觀。

展望今年資本支出，國巨表示，今年沒有額外規劃，資本支出規模持穩。

國巨去年第4季合併營收300.06億元，季減5.5%，較2023年同期增加9.7%，去年第4季歸屬母公司業主獲利36.46億元，季減35.5%，年減23%，是2020年第4季以來低點，單季每股純益（EPS）7.1元。

國巨說明，因應全球稅務及集團資金規劃，產生一次性所得稅費用12.11億元，對去年第4季EPS影響約減少2.36元。

國巨去年第4季毛利率33.2%，季減2個百分點，年減1.3個百分點；營業利益53.04億元，營益率17.7%，季減3.2個百分點，年減0.8個百分點。

國巨2024年合併營收1216.67億元，年增13.1%，歸屬母公司業主淨利193.56億元，年增11.1%，每股基本純益38.13元。

國巨去年毛利率34.4%，年增0.9個百分點，營業利益233.86億元，營益率19.2%，年增0.2個百分點。

國巨董事會今天通過去年下半年擬配發現金股利每股20元，將於5月27日股東會討論。

國巨 毛利率

延伸閱讀

師生戀媽媽超看好！23歲男大生「娶班導」 趕進度當新手爸媽

看好赴日旅客增、亞洲往返北美需求 全日空再訂購77架客機

看好赴日旅客需求增 ANA 決議訂購77架客機

本益比只有12倍的AI伺服器飆股

相關新聞

緯穎財報／去年賺227.76億元、每股配74元 增資近百億元在德州建廠

緯穎（6669）27日公布去年第4季稅後純益為70.47億元，與去年同期相比大幅成長100.37%，每股純益 37.92...

仁寶財報／2024年淨利年增31%至100.42億元 EPS 2.3元、配發1.4元

仁寶（2324）27日公告2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利...

中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

電信龍頭中華電信昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，...

世芯目標價 喊到4,300元

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是因...

欣興 資本支出減26%

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日睽違六年首度舉辦實體法說會，公司預期，本季受產業傳統淡季影響，營收將季減個位數百分比...

精誠2024年EPS 7.66元 中砂7.1元

精誠（6214）董事會昨（26）日通過2024年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。