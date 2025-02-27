詠業財報／每股配發2.5元現金 盈餘分配率119%
詠業（6792）公布2024年合併營收12.3億元，年減11%，毛利率28.46%，稅後純益9,863萬元，每股稅後純益2.1元。
董事會通過每股將配發2.5元現金股利，包含盈餘分配1.85元現金股利，資本公積每股配發0.65元。盈餘分配率119%，詠業27日上漲0.3元，收67.9元，現金殖利率3.68%。
展望2025年，詠業表示，景氣展望雖可望趨於穩定，但美國大選後川普政府的各項新政策對全球經濟的影響仍需進一步評估；儘管如此，詠業仍抱持審慎樂觀態度，看好今年營收及獲利表現。
詠業強調，仍將繼續推廣高精準定位天線、低軌道衛星與5G毫米波通訊的天線模組、智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用等新產品及新應用。
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