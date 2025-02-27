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瑞儀財報／去年獲利創新高、EPS 15.63元 核准資本支出預算133億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

背光模組大廠瑞儀（6176）去年獲利報喜，27日董事會通過去年第4季財報。2024年合併營收516.33億元，年增17.1%，為近二年新高。毛利率20.72%，年增0.58個百分點，創史上次高。稅後純益72.67億元，年增37.7%；每股稅後純益15.63元，獲利表現雙雙締造歷史新高紀錄。

不只獲利表現創新高，瑞儀董事會天天也核准創紀錄的資本支出預算案。瑞儀表示，將投資高雄前鎮科技產業園區、及竹南科學園區的新建廠房及購置機器設備約133億元。投資日期將依各資本支出預算計畫案進行。

瑞儀表示，資金來源將由自有資金及銀行融資支座。投資目的是因應公司中長期成長需要，及滿足客戶需求。這項資本支出預算執行、將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定，並依規定辦理相關公告。

瑞儀 資本支出

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