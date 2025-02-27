中磊：庫存第2季提前消化 去年每股賺7.74元歷史次高

網通廠中磊電子董事長王煒今天表示，原估第3季庫存消化完畢，但從訂單來看，第2季應可消化，並快速爬坡向上；同時，營運策略將先設定美國總統川普（DonaldTrump）確定加徵關稅因應。

中磊今天舉行法人說明會，王煒指出，去年北美電信營運商庫存仍未消化，目前第1季已過大半，從訂單來看，美國庫存在第2季應可調整完。去年日本市場一度停滯，庫存調整最晚，現在也已好轉；整體而言，今年第2季營運向上，第3、4季可望持續，2026年營運也可望持續往上。

王煒直言，面對川普加徵關稅變數，赴美設廠是未來必須正視的問題，現階段在菲律賓生產銷美，肯定比在美國生產成本要低。若將來美國對全球各地生產都加徵關稅，只能被迫提高產品售價，也將衝擊市場需求。

他說，北美市場占營收6成、歐洲、亞洲各2成，北美市場主要由菲律賓廠生產，輔以台灣廠的技術支援；中國廠、印度廠產能約各占整體2成。

中磊電子公布2024年合併營收新台幣567.9億元，受惠於產品策略得宜，全年毛利率達17.7%，為近6年最佳；營業利益29.3億元，年減5.8%，歸屬母公司淨利22.7億元，以加權平均股數約2.94億股計算，每股盈餘（EPS）7.74元，為歷史次高。

中磊說明，將以稅後淨利的60%配發股利，每股配發4.6元現金股利，除息交易日訂3月27日。

單季部分，中磊統計，2024年第4季營收134.3億元，單季毛利率達18.1%，第4季營業利益7億元，營業利益率5.2%，歸屬母公司淨利5.1億元，第4季每股盈餘1.72元。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求。為因應地緣政治及供應鏈變化，發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國5大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2025年市場景氣，中磊表達樂觀態度。電信寬頻應用蓬勃發展，帶動市場需求增溫，深耕超高速寬頻領域，投入關鍵技術研發，新世代寬頻產品包括WiFi 7無線裝置、Cable DOCSIS 4.0產品、10G PON高速光纖接取設備、5G固網無線接取設備（FWA）、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯，營運成長可期。