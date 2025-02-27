緯穎財報／去年賺227.76億元、每股配74元 增資近百億元在德州建廠

緯穎（6669）27日公布去年第4季稅後純益為70.47億元，與去年同期相比大幅成長100.37%，每股純益 37.92元，高於去年同期20.1元；2024年全年稅後純益227.76億元，年增88.3%，每股純益為126.57元。緯穎2024年受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，挹注其在合併營收、獲利、基本每股盈餘及毛利率、營益率、稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎公告資料顯示，團隊第4季合併營收達1,156.14億元，年增97.5%。營業淨利為81.31億元，稅前淨利為87.82億元，稅後淨利為70.47億元。毛利率年減1.6個百分點至9.4%、營益率年減0.9個百分點至7.0%、稅後淨利率年增0.1個百分點至6.1%。基本每股盈餘為37.92元，高於去年同期的20.10元。主要受惠於通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，第4季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

據緯穎公布去年財報顯示，2024年度全年合併營收達3,605.41億元，年增49.0%。毛利率年增1.0個百分點至10.4%，營益率年增1.2個百分點至7.8%。稅後淨利為227.76億元，稅後淨利率年增1.3個百分點至6.3%。基本每股盈餘為126.57元。2024年度合併營收、獲利、基本每股盈餘及毛利率、營益率、稅後淨利率均創歷史新高。

緯穎董事會27日已通過113年度盈餘分派案，擬分配現金股利的總額高達13,752,218,534元，配發現金股利每股新台幣74元。並決議於今年5月29日召開114年股東常會。此外，因應近期國際情勢之不確定性及應對全球供應鏈重組之變化，董事會也通過增資美國子公司WYMUS美金3億元，用於美國德州新購置廠房及其建設所需。

此外緯穎也將通過南部科學園區興建廠辦大樓之資本支出預算額度，提高至新台幣80億元，持續完備全球生產與交付能力。最後，緯穎也再度重申，公司仍持續看好資料中心市場長期需求成長，並將繼續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。