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世芯估第1季淡季業績恐降 2025年營收下滑逾1成

中央社／ 新竹27日電

特殊應用晶片廠世芯-KY預期，2025年第1季因淡季效應，業績恐將滑落，2025年總營收將下滑10%至20%。

世芯-KY下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。受北美雲端客戶7奈米人工智慧（AI）晶片逐漸進入生命周期尾端，出貨量逐漸下滑影響，世芯-KY第4季營收滑落至4.04億美元，季減12.1%。

因較佳的營收組合，毛利率改善，加上所得稅費用降低，世芯-KY第4季歸屬母公司淨利5694萬美元，季增2.5%，再創新高，每股純益新台幣23元。

世芯-KY的2024年營收與獲利同創新高，營收16.18億美元，約新台幣519.69億元，歸屬母公司淨利64.46億元，每股純益新台幣81.34元，董事會決議每股配發40.05元現金股利。

展望未來，世芯-KY表示，第1季為客戶委託設計（NRE）業務傳統淡季，此外，7奈米AI晶片出貨將持續滑落，預期季營收恐將下滑。2025年營收將減少10%至20%。

世芯 營收

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