緯穎砸近97億元 美國德州新購置廠房
緯穎（6669）因應近期國際情勢之不確定性及應對全球供應鏈重組之變化，27日宣布本次董事會通過增資美國子公司WYMUS美金3億元（約新台幣96.97億元），用於美國德州新購置廠房及其建設所需。並通過南部科學園區興建廠辦大樓之資本支出預算額度，提高至新台幣80億元，持續完備全球生產與交付能力。
緯穎董事會並通過113年度盈餘分派案，擬分配現金股利新台幣13,752,218,534元，配發現金股利每股新台幣74元，配發率58.5％，以當日股價1,965元估算，現金殖利率約3.8％。並決議於2025年5月29日召開114年股東常會。
緯穎表示，公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。公司亦將彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。
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