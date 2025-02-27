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台灣大財報／每股配發4.5元現金股利 創近五年新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）2024年每股稅後純益4.57元，董事會通過每股配發4.5元現金股利，創五年新高，盈餘分配率98.5%，低於中華電（2412）的104.2%及遠傳（4904）的100%盈餘分配率。

台灣大公告指出，盈餘分配每股配發4.1111元現金股利，資本公積發放現金股利每股0.3889元，每股將發放4.5元現金股利，累計發出136億元，現金殖利率則為4%。台灣大27日上漲1元，收114.5元。

日前中華電信公布去年每股稅後純益4.8元，中華電信退休金損益為正利潤，因此除盈餘分配外，加上退休金損益來發放股利，每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，股利創2017年以來新高，超乎市場預期，讓股東有「驚喜」。

遠傳日前通過股利政策，每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%，遠傳13.3萬股東可望樂領股利紅包，以公布前一日股價計算，現金殖利率4.05%。

中華電信 股利

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