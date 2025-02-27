詠業財報／2024年全年 EPS 2.10元 每股配發2.5元現金股利

詠業（6792）2024年合併營收12.3億元，較2023年度減少11%；毛利3.5億元；稅後淨利9,863萬，淨利率8%；每股盈餘為2.10元。27日董事會通過2024年盈餘分派案，決議總計每股配發現金共2.5元，其中，現金股利每股配發1.85元及資本公積每股配發現金0.65元。

2025年的景氣展望雖可望趨於穩定，但美國大選後川普政府的各項新政策對全球經濟的影響仍需進一步評估；盡管如此，詠業科技仍抱持審慎樂觀態度，看好2025年營收及獲利表現。詠業科技仍將繼續推廣高精準定位天線、低軌道衛星與5G毫米波通訊的天線模組、智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用等新產品及新應用。

詠業科技未來將持續開發新產品與新應用，並與客戶保持良好的互動與提供客製化的服務以創造價值，詠業科技將穩健紮根奠立基礎並尋求突破成長，以長期發展而言，公司核心競爭力穩固及營收持續成長的趨勢不變。