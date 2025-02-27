訊連財報／去年獲利創五年新高 EPS 3.98元
訊連（5203）27日舉行法說會，受惠Create B2C業務穩健成長，帶動訊連2024全年毛利率、營益率雙雙成長，稅後純益年增41.7%，為五年來新高，每股純益（EPS）為3.98元。展望後市，訊連董事長黃肇雄指出，數位經濟與人工智慧蓬勃發展創造眾多商機，對公司2025年營收與營業利益成長保持樂觀。
訊連公布去年財報，受惠Create B2C業務穩健成長，帶動總營收來到20.68億元、年增10.9%，創下近10年新高，毛利率85.9%、年增0.3個百分點，營益率8.6%、年增0.6個百分點，稅後純益3.15億元。
訊連去年第4季營收5.22億元，季減0.2%、年增2.5%，毛利率85.5%，季減0.6個百分點、年減0.7個百分點，訊連表示，毛利率小幅降低，主因Apps營收占比提升，致第三方平台費用增加。營益率8.4%，季減1.7個百分點、年增1.7個百分點，稅後純益8,624.3萬元，季增96.4%、年增668.6%，單季EPS達1.09元。
從訊連去年產品線營收貢獻來看，Create B2C占73.6%，營收達15.2億元，創歷史新高紀錄，New Biz則為4.1%、PC-OEM/ODD達22.3%，後者營收衰退幅度較先前預期小。
訊連表示，Create B2C訂閱制商業模式支持成長，威力導演及相片大師等主要產品之轉換率及續約率均較前一年同期明顯提升，而新產品Promeo與MyEdit全年營收有顯著成長。
至於以人臉辨識為主的New Biz，日本、韓國、東南亞及台灣等市場持續挹注營收，美國市場對於人臉辨識技術疑慮降低，獲新顧客下單採用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言