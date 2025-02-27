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訊連財報／去年獲利創五年新高 EPS 3.98元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

訊連（5203）27日舉行法說會，受惠Create B2C業務穩健成長，帶動訊連2024全年毛利率、營益率雙雙成長，稅後純益年增41.7%，為五年來新高，每股純益（EPS）為3.98元。展望後市，訊連董事長黃肇雄指出，數位經濟與人工智慧蓬勃發展創造眾多商機，對公司2025年營收與營業利益成長保持樂觀。

訊連公布去年財報，受惠Create B2C業務穩健成長，帶動總營收來到20.68億元、年增10.9%，創下近10年新高，毛利率85.9%、年增0.3個百分點，營益率8.6%、年增0.6個百分點，稅後純益3.15億元。

訊連去年第4季營收5.22億元，季減0.2%、年增2.5%，毛利率85.5%，季減0.6個百分點、年減0.7個百分點，訊連表示，毛利率小幅降低，主因Apps營收占比提升，致第三方平台費用增加。營益率8.4%，季減1.7個百分點、年增1.7個百分點，稅後純益8,624.3萬元，季增96.4%、年增668.6%，單季EPS達1.09元。

從訊連去年產品線營收貢獻來看，Create B2C占73.6%，營收達15.2億元，創歷史新高紀錄，New Biz則為4.1%、PC-OEM/ODD達22.3%，後者營收衰退幅度較先前預期小。

訊連表示，Create B2C訂閱制商業模式支持成長，威力導演及相片大師等主要產品之轉換率及續約率均較前一年同期明顯提升，而新產品Promeo與MyEdit全年營收有顯著成長。

至於以人臉辨識為主的New Biz，日本、韓國、東南亞及台灣等市場持續挹注營收，美國市場對於人臉辨識技術疑慮降低，獲新顧客下單採用。

營收 訊連

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