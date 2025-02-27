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仁寶財報／去年淨賺100.42億元 擬發現金股利1.3元、總額達61億元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）27日公布，113年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘為新台幣2.3元。團隊27日除通過去（113）年度的全年財務報告之外，也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起，近9年來的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。

仁寶近年積極投入AI領域，除了將AI伺服器及車用電子等高毛利產品列為營運的第三支腳，團隊也在歷經數個月的努力之下，終於正式推出了多款由最新Intel Xeon 6可擴展處理器提供支援的最新伺服器解決方案，據悉、該伺服器機架組合包括「通用型1U、通用型2U、高效能計算、儲存伺服器、圖形處理伺服器、液體冷卻」等不同型號。

據悉，仁寶目前的伺服器營收比重大約占2%，其中，AI伺服器的營收比在去（2024）年僅5%以下，不過在董事長陳瑞聰的率領之下，2025年占比有望大幅提升，而團隊先前釋出的目標是要拉高至15~20%的占比，對此，陳瑞聰也提前制訂了三年的計畫，宣誓「仁寶這次一定要跟上」成AI伺服器業界領先群。

此外，仁寶目前已成功卡位輝達（NVIDIA）將於3月17日在美國聖荷西舉辦的年度盛事「2025年GTC大會」，因此外界仍看好仁寶後續走勢，仁寶旗下伺服器團隊也聲明，「很高興能在今年3月於聖約瑟舉行的GTC 2025上展示，團隊在AI、HPC和雲基礎設施方面的最新創新成果」，並喊話「我們正在將『尖端AI驅動型計算解決方案』帶到這終極舞臺上！」吸引外界關注。

仁寶 伺服器

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