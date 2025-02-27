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矽格去年每股純益5.89元 每股配息4元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。圖／聯合報系資料照片
矽格董事長黃興陽。圖／聯合報系資料照片

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）今（27）日召開董事會，通過2024年財務報表。全年合併營業收入182.2億元，較2023年同期增加近18%。本期淨利31.7億元，較2023年同期增加逾48%。歸屬母公司純益27.7億元，年增近60%，每股純益5.89元。董事會同時決議2024年度盈餘分派，擬每股配發4.0元，發放方式為盈餘配發現金每股2.5元，資本公積配發現金每股1.5元。

矽格表示，2024年合併營收達到歷史次高，毛利率、營益率及淨利率皆較2023年成長。今年已規劃多項的資本支出，除竹東中興三廠總樓板面積達3萬6340平方公尺的高科技廠房建置持續進行外，投資方向仍鎖定AI及光通訊晶片、高速運算晶片(HPC)、手機晶片及網通晶片。審慎樂觀看待測試成長趨勢不變。

晶片 矽格

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