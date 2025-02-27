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仁寶獲利改善去年每股賺2.3元 擬配息1.4元

中央社／ 台北27日電

代工廠仁寶今天公布2024年財報，合併營收達新台幣9102.53億元、年減4%，但獲利改善，毛利率、營業利益率分別提升至4.98%、1.63%，歸屬母公司業主稅後淨利約100.42億元、年增31%，每股盈餘2.3元。

仁寶董事會今天也通過2024年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.4元，配發率約61%。

仁寶去年第4季合併營收約2291.55億元，受季節性因素及公司策略性業務調整影響，季減6%，但透過產品組合優化，第4季毛利率維持在5.04%的高點。

仁寶去年第4季營業利益率1.43%，季減0.48個百分點，主因第4季季節性營業費用較高，營業淨利約32.66億元，季減30%，歸屬母公司業主稅後淨利19.36億元，季減42%，單季每股盈餘0.44元。

仁寶 毛利率

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