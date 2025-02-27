廣達財報／去年淨賺597億元 擬配每股現金股利13元、登25年高點

代工大廠廣達（2382）27日公布113年稅後純益為597.02億元，較去年同期396.76億，年增50.5%，每股盈餘為新台幣15.49元。團隊除已通過113年度財務報告外，也決議將發放每股13元現金股利，這也是廣達自從1999年派發18元股利以來，再度發出如此高額的現金股利，這次股利的配發比例也高達84%。

近年市場掀起的「AI巨浪」，讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近十年以來的新高紀錄，這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上了首富的寶座。廣達目前除了已手握輝達（NVIDIA）最強AI晶片GB200不小的訂單份額，也同時拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的代工大單，這不僅讓「廣達」成為市場判斷AI商機好壞的一大主要指標，也讓廣達董事長林百里成為AI大浪的最大受惠者之一，他日前也在旺年會中，趁機向台下員工們報喜，並大喊「廣達又拿第一啦！」

事實上，廣達自從1988年成立以來，已走過37個年頭，團隊早在2000年就開始發展雲端伺服器，至2006年，隨著GOOGLE雲端服務興起，一路見證了雲端運算時代的展開。

廣達團隊在歷經過種磨練後，最終憑藉著深厚的智慧製造實力，收獲GOOGLE、Meta、微軟、亞馬遜等大型CSP (雲端服務供應商) 業者資料中心的代工大單。至於當今火熱的AI伺服器，廣達也提早在2016年、市場仍無人聞問時，就已提前打造了初代的AI伺服器，因此廣達也跟合作伙伴輝達，一同被外界視為AI領域的「領頭羊」。這次廣達除了釋出財報利多外，也宣布，今年將於6月13日在林口總部召開股東會。