訊連法說會／DeepSeek 對訊連影響？黃肇雄連三說好

訊連（5203）27日舉行法說會，展望後市，訊連董事長黃肇雄指出，數位經濟與人工智慧蓬勃發展創造眾多商機，對公司2025年營收與營業利益成長保持樂觀。此外，針對中國大陸AI應用DeepSeek對訊連影響，黃肇雄正面看待，連續三次說對訊連是「好的不得了的事！」

針對大陸AI應用DeepSeek看法，黃肇雄連續三次說對訊連是「好的不得了的事！」他分析，以前是要自己負擔所有開發，但現在大公司開源，如DeepSeek、阿里巴巴全面開源旗下影片生成模型，而MATA Llama開源也很久了，訊連現在AI就有採用Llama。

他引述OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）近期發言，因為OpenAI是閉源的，可能站在歷史錯誤這邊。黃肇雄說，這個意思是不是隱含OpenAI會開源？

黃肇雄分析，訊連當然會考慮把DeepSeek納入自家AI，公司不會排斥使用大陸開源軟體，因為這等於是很多人做免費的給我們用，若採用主要會應用在文生圖領域，不涉及政治性及意識型態問題，但當然也要考量資安疑慮，而且訊連很多客戶來自歐美日，在這方面會特別小心。

訊連2024年全年營收成長10.9%，創下近10年新高，稅後純益3.15億元、年增41.7%，每股純益（EPS）為3.98元。

展望後市，黃肇雄指出，數位經濟與人工智慧蓬勃發展創造眾多商機，對公司2025年營收與營業利益成長保持樂觀。