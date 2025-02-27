健鼎財報／去年每股稅後純益達15.95元創新高 擬配息10.3元
健鼎（3044）27日召開董事會通過財報配息，去年每股稅後純益達15.95元創新高擬配息10.3元。
健鼎董事會並拍板今年年股東會訂於114年5月29日上午九時假平鎮工業區工業五路6-1號召開。
健鼎今日董事會通過113年財務報表，113年全年合併營收為658.04億元，較112年之588.62億元年成長率11.79%，營業毛利為152.88億元，較112年之113.86億元年成長率34.27%，營業利益為97.30億元，與112年之66.24億元成長率46.91%，稅前淨利為109.96億元，較112年之80.77億元年成長率36.14%，合併稅後淨利為83.83億元，較112年之60.62億元年成長率38.29%，以期末股本52.56億元計EPS為15.95元，創歷史新高，連續六年賺超過一個股本。另董事會擬分派每股現金股利10.3元，股息發放率約65%
健鼎說明，去年第四季合併營收為170.45億元，營業毛利為41.37億元，營業毛利率為24.27%較Q3之23.49%略高，主要係受產品組合優化，Server及HDI產品比例增加、折舊比例略減影響所致，該季稅後淨利為22.29億元，以期末股本52.56億元計EPS達4.24元。
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