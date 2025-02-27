彩晶財報／去年 EPS -1.86元 認列資產減損1.88億元

彩晶（6116）董事會27日通過去年第4季財報，2024年合併營收99.64億元，年減19.3%。毛利率為-36.11%，較前年減少15.51個百分點。稅後純損53.19億元，較前年的-46.72億元虧損擴大；每股稅後純損1.86元。交出連續虧損三年的成績單。

彩晶去年第4季合併營收28.64億元，季增20%，年減4.4%。毛利率-30.66%，分別季增5.12及年增1.75個百分點。稅後純損15.33億元，較上一季虧損擴大，前年同期則是虧損收斂；每股稅後純損0.54元。

彩晶同步公告，彩晶公司及子公司依國際會計準則公報第36號，於113年認列資產減損新台幣1億8,843萬7,000元。彩晶說明指出，本次資產減損為非現金減損，對公司營運資金及現金流量並無影響。

彩晶董事會27日並決議通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股，於普通股5億股額度範圍內辦理現金增資發行新股，增資用途為：充實營運資金、償還銀行借款、為策略聯盟發展相關事務使用等。

彩晶27日股價下跌0.07元，成交量7,616張，收8.66元。