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研華財報／去年賺1股本 擬發8.4元股利、殖利率2.07%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）27日舉行董事會，公布2024年第4季暨全年合併財務報告。研華2024全年合併營收達新台幣597.86億元，較2023年衰退7%，營業毛利為243.76億元(毛利率40.8%)，合併稅後淨利為90.05億元 (年減17%)，全年每股稅後盈餘達10.45元，賺1股本。此外，研華今日董事會決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8.4元，維持80%高配發率，以今日收盤價406元計算，殖利率約達2.07%。

在單季營運部分，研華2024年第4季合併營收達新台幣163.14億元，較去年同期營收年增8%。單季營業毛利為67.24億元（毛利率41.2%），合併稅後淨利為26.41億元（淨利率16.2%），第四季合併每股稅後盈餘為3.06元。

若以美元表達，研華2024年營收為US$1,869百萬元，年對年衰退10%。整體營運以區域別而言，以台灣表現最突出，年增17%；北美及歐洲則較去年同期雙位數衰退；中國大陸、北亞及新興市場則個位數年減。各事業群表現方面，僅工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT)年增1%，其餘事業群年對年表現均衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年仍受全球高通膨、地緣政治及美國大選等系統性風險等多重挑戰下，研華全年營收年減7%，營業利益及淨利均衰退，然在有效控管及優化營運效率及成本結構下，毛利率仍維持穩健。

陳清熙指出，第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）提升至1.12，觀察4Q24三大區域之BB值，中國大陸微幅上升至1.02，北美及歐洲市場則較上季下滑，但兩者BB值仍高於1.0，分別為 1.07 與 1.08。展望2025年，整體接單動能均回溫至以往水準，且Edge AI持續擴大應用並提升產品滲透率下，整體營運表現穩健，成長動能可期。

營收 研華

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